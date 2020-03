Dans quelle direction vont les New York Knicks ? Une question qui se pose inlassablement, saisons après saisons, coaches après coaches et dirigeants après dirigeants. Le management prend des décisions parfois incohérentes les unes avec les autres. Et cherchent donc constamment à trouver un équilibre ou à se rattraper des erreurs passés. Nouvel exemple avec la gestion de la deadline. Selon l’insider local Ian Begley, la franchise locale a cherché à arracher Terry Rozier aux Charlotte Hornets.

Les Knicks pouvaient très bien essayer de le signer lors de l’intersaison précédente. Mais non, ils l’ont laissé passer. Et voilà donc qu’ils sont revenus à la charge en février. Le journaliste confie que les dirigeants étaient d’accord pour envoyer Julius Randle, Dennis Smith Jr et un premier tour de draft – un sacré package ! – juste pour récupérer le meneur des Hornets. Et tout ça en sachant qu’ils ont déjà plusieurs joueurs sur le même poste dans l’effectif.

Le plus ironique dans cette histoire, c’est que les Knicks étaient donc prêts à se séparer de deux jeunes joueurs qu’ils ont eux-mêmes engagés récemment. Une constante contradiction des plans effectués auparavant. Le transfert ne s’est pas fait et Leon Rose a pris la tête de l’organisation depuis. Un nouveau Président et une énième nouvelle vision…