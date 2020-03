R.J. Barrett et Mitchell Robinson sont les deux talents les plus prometteurs de New York et les Knicks ont l’intention de les associer à des arrières adroits de loin.

Enfin un peu de clarté et une direction un peu moins floue aux New York Knicks. Attention, pas de quoi s’emballer non plus mais les dirigeants semblent enfin avoir une idée plus précise de l’équipe qu’ils essayent de bâtir dans les années à venir. Déjà, il faut distinguer les deux pièces maîtresses : R.J. Barrett, troisième choix de la draft 2019, et Mitchell Robinson, déniché au second tour l’année précédente. Un ailier polyvalent et un pivot athlétique. Deux joueurs jeunes au potentiel intrigant. Mais alors comment les entourer pour maximiser leurs qualités ?

Selon Ian Begley, insider de la grosse pomme, les Knicks envisagent de renforcer la ligne arrière avec des joueurs adroits de loin. Ça a du sens pour David Fizdale, ancien coach de la franchise remercié en cours de saison.

« J’adore Elfrid [Payton], Frank [Ntilikina] et Dennis [Smith Jr] mais ils ont tous un point commun : ce ne sont pas des tireurs réguliers en sortie de pick-and-roll. Et si vous avez un joueur très talentueux comme Mitchell [Robinson] – je pense qu’il peut devenir l’un des dix meilleurs pivots dans les années à venir – c’est important d’avoir un gars comme ça. La clé du développement des joueurs, c’est le spacing. Vous voulez que vos joueurs fassent forte impression sur le parquet, alors étirez les lignes. »

Les Knicks ont effectivement tout intérêt à trouver des bons shooteurs pour offrir des espaces à Barrett, intéressant balle en main et bon driveur mais encore très irrégulier quand il est loin du cercle. Robinson est susceptible de faire des dégâts dans une peinture dégagée. Ça peut donner des indications sur les prochains choix de l’organisation. Notamment à la draft. Les meneurs comme Cole Anthony ou LaMelo Ball seront peut-être des joueurs prisés par les dirigeants, qui chercheront aussi sans doute à piocher parmi les free agents pour trouver un ou deux snipers dans le backcourt.