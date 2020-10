Et si les joueurs NBA étaient des personnages de « The Boys » ?

L'épisode final de la saison 2 de The Boys, le programme original d'Amazon Vidéo, sera disponible ce soir. Comme par hasard le jour où les finales NBA pourraient elles aussi se terminer. Coïncidence ? On ne pense pas. Et c'est pourquoi on a voulu parler de cette série déjantée aux personnages charismatiques qui nous rappellent certains... joueurs NBA.

LeBron James : Homelander

Bien évidemment. Le visage de la ligue, adulé de tous, intouchable, perçu comme un saint mais tue des enfants en cachette.

Paul George : Translucent

Dispose d’une incroyable capacité à disparaître et à devenir invisible.

Kawhi Leonard : Black Noir

Comme Black Noir, il n’a toujours pas dit un mot mais ça ne l'empêche pas de briser des nuques à longueur de journée.

Kyrie Irving : Stormfront

Très talentueux, encore plus imprévisible. Complètement barge. Et en plus, elle aime casser les couilles d’Homelander.

Jimmy Butler : Billy Butcher

Appelez-le Jimmy Butcher. Une tête brûlée, écorché vif, égratigné par la vie, revanchard, qui respecte vaguement les règles, dur sur l’homme, exigeant avec ses camarades. Veut faire la peau d’Homelander.

Adam Silver : Stan Edgar

Facile. Le boss de l’entreprise la plus riche et la plus puissante du game.

Luka Doncic : Starlight

Très talentueux, encore timide. Pour l’instant, Starlight se laisse un peu aveugler par Homelander. Mais elle n’hésitera pas à lui claquer la gueule au moment opportun.

Kevin Durant : Queen Maeve

Un mix de crainte et d’admiration envers Homelander, dont elle veut se détacher. Un peu comme KD avec LeBron.

Rudy Gobert : Frenchie

Souvent dans les problèmes, mais toujours dans le bon camp au final. Un fan de rap. Un homme dur mais émotif.

Draymond Green : Mother’s Milk

Un grand mec costaud au coeur sensible.

Tyler Herro : Hughie

Un petit mec sans histoire qui s’est endurci au contact de Billy Butcher. Et au final, il a des couilles en acier pour essayer de faire tomber LeBron James.

Mark Cuban : Madelyn Stillwell

Le boss qui fait plein d'opération pour soi-disant sauver la patrie. En réalité, une opportuniste qui fait des coups de pute en douce aussi.

John Wall : A-Train

Une ancienne fusée, blessée, qui sombre dans la drogue et s’enfonce dans les enfers.

Isaiah Thomas : The Deep

Ex-star de la ligue, membre des Seven de Vought, qui sombre continuellement. Au point d’être envoyé dans l’Ohio contre son gré. Jure qu’il fera son retour au sommet. On attend toujours.

Giannis Antetokounmpo : Kimiko

Déraciné, loin de chez elle. Un phénomène craint par les superstars de la ligue. Tellement, tellement, tellement de pouvoirs. Dès que Kimiko va les maîtriser pleinement, ça va barder.

Par Antoine Pimmel et Shaï Mamou