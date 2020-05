Alors que sa production n'est pas encore terminée, "The Last Dance" est actuellement le documentaire le plus visualisé en VOD sur toute la planète

Il était prévu pour le mois de juin. Mais devant l'interruption de la saison NBA en raison de la pandémie de Covid-19, ESPN et Netflix avaient décidé d'avancer la diffusion de "The Last Dance" série documentaire sur les Bulls de 1998 (même si en réalité, il est pour le moment beaucoup question de la carrière de Michael Jordan).

Dans la semaine, on apprenait que même si la sortie a été anticipée de deux mois, la production est toujours en cours. En effet, les deux derniers épisodes ne sont pas encore finalisés. Reste que "The Last Dance" est un véritable carton, à la hauteur de ce que les fans attendaient, et qui fait découvrir également au grand public qui était réellement Michael Jordan.

"The Last Dance" dans le top 20 toutes séries confondues

C'est bien simple, "The Last Dance" est aujourd'hui le documentaire le plus visualisé en VOD devant "Tiger King". Pas seulement aux Etats-Unis, mais dans le monde entier. Sur ESPN, on n'a carrément jamais fait mieux puisqu'il est le doc le plus regardé de l'histoire de la chaîne (6 millions de téléspectateurs en moyenne sur les quatre premiers épisodes).

Pour mettre encore plus en perspective les audiences, il est, toutes séries confondues, dans le top 20 dans toute la planète. Outre Atlantique, il se classe 11e. Des chiffres bien aidés, il est vrai, par les mesures de confinements prises partout sur le globe. Cet engouement pourrait être suivi dans quelques mois, ou années, par les documentaires sur Kobe Bryant et la Redeem Team des JO 2008 produit par Dwyane Wade.