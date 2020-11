Théo Maledon fera sauf surprise ses débuts en NBA avec Oklahoma City cette saison. Le Thunder a un groupe très jeune et semble être en mesure d'offrir du temps de jeu au jeune international français. Drafté en 32e position par OKC, Maledon a vu sa cote chuter au fil des semaines, pour finalement passer de lottery pick potentiel à joueur de début de 2e tour. Rien de dramatique, tant que l'objectif est atteint et qu'il fait partie d'un projet solide.

Néanmoins, du côté de l'ASVEL et de son président Tony Parker, il y a un peu de colère et d'amertume autour de la manière dont Théo Maledon a dû se préparer pour ce changement de cap. Le principal responsable selon Parker : Zvezdan Mitrović, l'ancien coach rhodanien aujourd'hui à Monaco.

C'est ce que l'ancien taulier des Bleus a expliqué dans un entretien avec L'Equipe.

"Il (Mitrovic) a clairement tué Théo Maledon. Théo et sa famille lui en veulent. Il l'a mis sous l'éteignoir pendant énormément de matches où des GM de NBA étaient là et partaient avant la fin après être venus du bout du monde pour voir Théo. À cette époque, la cote de Théo est dans le top 10, comme Killian Hayes (drafté n°7) et ce n'est pas normal qu'un joueur comme ça ne soit pas drafté au premier tour.

Il ne le faisait jamais jouer l'année dernière. La façon dont il l'a traité, ça lui a coûté une place au premier tour. Un joueur comme ça aurait dû être top 10. Je lui disais qu'il fallait le faire jouer, respecter les plans du club".