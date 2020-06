Une recrue inattendue et importante pour le Thunder ?

Le Thunder est l’une des belles surprises de cette saison NBA complètement dingue. Annoncée en reconstruction après avoir transféré sa superstar Russell Westbrook l’été dernier, la franchise s’est finalement trouvé une nouvelle âme autour de Chris Paul et du prometteur Shai Gilgeous-Alexander. Du coup, l’équipe d’Oklahoma City, cinquième à l’Ouest pour le moment, est finalement assurée de disputer les playoffs. Elle sera donc présente à Orlando pour la reprise du championnat le 31 juillet prochain. Avec peut-être même du renfort. Selon Sam Presti, le GM, un titulaire de longue date devrait pouvoir rejouer après une longue période d’indisponibilité : Andre Roberson.

Le stoppeur attitré du Thunder n’a pas joué depuis janvier 2018 en raison d’une blessure au genou. Mais le voilà maintenant sur pied. Et il serait donc prêt à rejouer, ce qui n'était pas le cas avant la suspension de la saison.

« Le temps de repos a vraiment fait du bien à Andre. Nous avons espoir de le voir revenir », note Presti.

Presti on Andre Roberson playing in Orlando: “The time has really helped Dre. From a health standpoint, he’s doing really well. We’re certainly hopeful, but we’ve got to cross that next bridge." Presti said the team hasn't seen Roberson in contact practice.

— Erik Horne (@ErikHorneOK) June 7, 2020