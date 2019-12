Tim Duncan au Hall of Fame ? Gregg Popovich s’en amuse

Le comité du Hall of Fame a dévoilé vendredi le nom des joueurs éligibles à une introduction en 2020. Parmi eux, un certain Tim Duncan, retraité depuis 2016 et candidat évident à une place dans le panthéon du basket. Invité à s'exprimer sur les chances de son protégé de toujours de rejoindre David Robinson - en attendant Manu Ginobili et Tony Parker - Gregg Popovich a livré une réponse malicieuse.

"Je pense que tout va dépendre de ce qu'il arrive à faire en tant qu'assistant-coach dans les mois qui viennent. Si on arrive à inverser notre bilan de victoires et de défaites, je voterai assurément pour lui", a expliqué le gourou texan dans le San Antonio Express News.

A priori, Tim Duncan n'aura pas besoin de l'appui de Pop. Avec cinq bagues de champion, deux titres de MVP de la saison et trois titres de MVP des Finales, le "Big Fundamental" est un lock pour le Hall of Fame. A ses côtés, on pourrait retrouver Kobe Bryant et Kevin Garnett, mais aussi une autre assistant de Popovich à San Antonio, Becky Hammon.

Les stats de Tim Duncan en NBA