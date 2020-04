Petit cadeau pour Pâques, un match en intégralité entre les Spurs et les Timberwolves. Le premier affrontement entre Tim Duncan et Kevin Garnett.

Tim Duncan et Kevin Garnett sont deux des meilleurs ailiers-forts de l'Histoire, même si l'un est au-dessus de l'autre (indice : son prénom commence par un 't'). Leur rivalité a rythmé la NBA pendant plus de dix ans. Notamment à l'Ouest, où s'affrontaient leurs deux équipes plusieurs fois chaque année. Des duels qui ont débuté en 1998, lors de la saison rookie de Duncan, premier choix de la draft 1997. KG, lui, était pro depuis 1995. Il a débarqué directement après le lycée. Mais c'est seulement quelques années plus tard qu'il commençait vraiment à peser à son poste. Leur première rencontre a donc fait des étincelles. En cadeau, le match en intégralité.

Attention, spoiler.

Kevin Garnett a terminé avec 25 points et 11 rebonds tandis que Tim Duncan a compilé 28 points et 19 rebonds pour une victoire serrée des Spurs. Les deux joueurs se sont affrontés à 44 reprises en saison régulière au cours de leur carrière. Avec 27 victoires pour la superstar de San Antonio. Mais des stats similaires pour les deux : autour des 19 pts, 11 rbds et 4 pds pour chacun d'entre eux lors de leurs duels. 6-2 pour TD en playoffs en revanche.

C'est justement au cours de l'une de leurs retrouvailles que Garnett s'était illustré pour son manque total de respect en souhaitant une "bonne fête des mères" à Duncan alors que la maman de ce dernier était décédée...