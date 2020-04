Le jour où Tim Duncan a avoué qu’il n’aimait pas Michael Jordan

Tim Duncan avait osé déclarer dans une interview qu'il n'était pas impressionné par Michael Jordan et avait justifié pourquoi. Une rareté dans le milieu !

La plupart des joueurs en activité reconnaissent volontiers que Michael Jordan est leur idole et a marqué leur jeunesse. Rien de plus normal. "MJ" a une sorte d'aura qui a fait de lui une quasi-divinité pour les basketteurs qui lui ont succédé en NBA. Tous n'ont toutefois pas cette admiration béate pour "His Airness". Vous serez peut-être surpris d'apprendre que Tim Duncan, fait partie des rares acteurs de la grande ligue à n'avoir jamais idolâtré Michael Jordan. C'est ce qu'il avait confié lors de l'une de ses toutes premières interviews en 1998 auprès de Dan Patrick dont voici un extrait assez édifiant.

Dan Patrick : "Tu as rencontré Michael Jordan ? Il fait partie de tes célébrités préférées ?"

Tim Duncan : "Jordan, c'est Jordan. Je l'ai toujours respecté, mais je n'ai jamais été fan."

Dan Patrick : "Pourquoi ça ?"

Tim Duncan : "Parce que tous les autres en sont fans."

Dan Patrick : "C'est pour ça que tu ne l'aimes pas ?"

Tim Duncan : "Non, je ne me suis pas bien fait comprendre. Je ne l'aime pas parce que je ne l'aime pas, tout simplement. Mais je le respecte. Disons juste qu'il ne m'impressionne pas. Personne ne m'impressionne en fait."

A l'époque, le jeune joueur des San Antonio Spurs avait d'autres favoris au sein de la ligue. Les deux joueurs qu'il confessait adorer voir jouer étaient Stephon Marbury, "une bombe qui va devenir trop fort" et Shareef Abdur-Rahim. Les deux éléments qu'il considérait comme "l'avenir de la NBA" ? Kevin Garnett et Kobe Bryant. Le "Big Fundemental avait quand même un peu de flair à l'époque...

Quelques années plus tard, le "vieux Jordan" se vengeait...