Toni Kukoc soulé par les 2 premiers épisodes de The Last Dance

Toni Kukoc est l'un des joueurs importants du deuxième Three-peat des Bulls. Le Croate n'a pas vraiment apprécié ce qu'il a vu dans The Last Dance... pour le moment.

On vous parlait cette semaine de Toni Kukoc et du fait qu'il avait été un des éléments-clés de la deuxième épopée des Chicago Bulls. Steve Kerr trouvait même anormal que l'image du Croate n'ait pas été utilisée pour la promotion de The Last Dance, tant il le trouvait plus important que lui. Ces deux premiers épisodes du documentaire tant attendu, Toni Kukoc les a bien évidemment regardés. Et comme on pouvait s'y attendre au vu de la personnalité de l'ancien ailier, il n'y a pas complètement trouvé son compte. C'est ce que celui qui est toujours conseiller de la famille Reinsdorf a expliqué sur NBC Sports.

"J'espère que les épisodes suivants sont un peu plus joyeux et sont une célébration du basket, non pas quelque chose pour dire qui est responsable et pourquoi ils n'ont pas gagné 8 ou 10 titres.

Le monde était tellement heureux de voir l'équipe à cette époque... Je ne sais pas pourquoi les gens sont si aigris. Personnellement, je chéris les souvenirs de ce que l'on faisait à l'entraînement, de ce qu'on vivait en déplacement.

Cette équipe a travaillé tellement dur et avec tellement de volonté et de dévotion... Est-ce qu'il faut vraiment chercher du négatif ?"

Toni Kukoc aurait pourtant des choses à dire sur l'accueil qui lui a été réservé à l'époque. Aux Jeux Olympiques 92, Michael Jordan et Scottie Pippen voulaient tellement prouver à leur General Manager Jerry Krause qu'ils n'avaient pas besoin du talent croate qu'il avait drafté pour les Bulls qu'ils l'ont constamment harcelé sur le terrain en phase de poule...