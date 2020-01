Il faut avoir les nerfs solides pour réussir un bon début de carrière quand votre équipe a volontairement tradé Luka Doncic pour vous récupérer. Trae Young n'a pas encore connu le succès collectif, loin de là, mais ses performances individuelles ont montré qu'à défaut d'être possiblement un joueur générationnel comme le Slovène, il était de la graine de star. Et le voilà donc récompensé, après une saison et demi seulement, par une place de titulaire au All-Star Game 2020. On pouvait penser que les médias et les joueurs eux-mêmes, qui détenaient 50% des voix, n'iraient pas forcément dans le sens des fans, forcément séduits par son jeu flashy et prolifique. Trae Young a finalement décroché son billet pour Chicago et l'émotion était palpable chez l'ancien meneur d'Oklahoma au moment d'apprendre cette nouvelle. Cette vidéo filmée par son coéquipier Brandon Goodwin en est la preuve.

📺 : La réaction de Trae Young lorsqu’il apprend sa sélection et titularisation pour le prochain ASG 😊: pic.twitter.com/wqquNy4Voq — Rod_NBA (@Buzzer_BeaterFR) January 24, 2020



Cette saison, Trae Young tourne à 29.2 points et 8.6 passes de moyenne. Le joueur de 21 ans est le troisième meilleur scoreur de toute la NBA derrière James Harden et Giannis Antetokounmpo.

