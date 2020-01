Soirée très difficile pour les passionnés de basket et notamment pour Trae Young. Il était l’un des joueurs de la jeune génération très poche de Kobe Bryant, son idole de jeunesse. C’était même l’un de ses mentors. Pour l’honorer, le meneur des Atlanta Hawks est entré sur le parquet avec le numéro 8, celui du « Black Mamba », qu’il a porté quelques secondes avant de troquer pour son traditionnel numéro 11. Auteur de 45 points et 14 passes décisives, il était ému au moment de parler de Kobe et de sa deuxième fille, Gianna Maria, décédés hier.

« Lors de l’une de nos dernières conversations, il me disait à quel point j’avais progressé et qu’il était heureux pour moi. Il m’avait dit qu’il était fier de moi et qu’il voulait que je continue à être un modèle pour les jeunes et pour Gigi. »

Trae Young était l’un des joueurs favoris de Gianna Maria. Elle était déjà venu le voir jouer par deux fois cette saison.

« Elle me disait à quel point elle aimait me regarder jouer. »

Qu’elle repose en paix, ainsi que les victimes de l’accident d’hélicoptère au cours duquel Kobe Bryant a perdu la vie.

Via ESPN