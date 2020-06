Trevor Ariza lâche les Blazers pour raisons familiales

Trevor Ariza est le deuxième joueur, et sans doute pas le dernier, à annoncer son forfait pour la bulle d'Orlando fin juillet.

Les Portland Trail Blazers viennent de perdre un pion important dans leur quête d'accrocher les playoffs. Dans la bulle d'Orlando, les joueurs de Terry Stotts ont une petite chance d'accrocher la 8e place, pour le moment détenue par les Memphis Grizzlies, mais ce sera sans Trevor Ariza.

Les joueurs ont jusqu'au 13 juin pour décider de leur participation ou non à la reprise de la saison NBA et l'ailier de Portland a fait connaître son choix lundi. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, c'est l'obligation de ne pas faire d'allers et retours au sein de la bulle floridienne qui a poussé Trevor Ariza à prendre cette décision. Le problème de l'ancien champion NBA : la garde de son fils de 12 ans.

En entrant dans la bulle, Ariza n'aurait pas pu rendre visite pendant un mois à son enfant, comme le tribunal des familles l'y a récemment autorisé en statuant.

En prenant cette décision très compréhensible, Trevor Ariza va perdre entre 1 et 1.8 millions de dollars, lui qui devait gagner plus de 12 millions grâce à sa saison avec Portland.

C'est le deuxième joueur apte physiquement à décliner la possibilité de participer à la reprise de la saison NBA. Avant lui, Davis Bertans, qui avait trop à perdre financièrement pour un faible gain sportif, avait annoncé son forfait.

Les Blazers vont pouvoir signer un joueur en remplacement dans les prochains jours.