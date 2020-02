Tristan Thompson veut absolument se barrer des Cavaliers

Clap de fin entre Tristan Thompson et les Cleveland Cavaliers ? Arrivé au sein de la franchise de l'Ohio lors de sa Draft NBA en 2011, l'intérieur se dirige doucement vers un départ. Depuis plusieurs semaines, le Canadien fait l'objet de nombreuses rumeurs. Et lundi, sa disponibilité lors de la deadline des trades a été confirmée. Lassé par cette situation à Cleveland, le joueur de 28 ans veut également mettre les voiles selon les informations du journaliste de The Athletic Joe Vardon ! Son entourage a clairement fait savoir qu'un départ vers une nouvelle équipe représentait désormais une véritable priorité.

Il s'agit d'un vrai changement. Initialement, Thompson était ouvert à l'idée d'une prolongation sur le long terme chez les Cavs. Attaché à cette formation, le pivot avait envie de faire partir du renouveau de cette équipe. Mais ces derniers mois, ses dirigeants n'ont rien fait pour lui montrer son importance alors qu'il se trouve dans la dernière année de son contrat. Et du coup, un départ, notamment pour un prétendant pour le titre NBA, le tente. Aux dernières nouvelles, les Los Angeles Clippers sont séduits à l'idée de récupérer Tristan Thompson. Il s'agit d'un dossier à suivre avec attention lors de cette deadline des trades.