Cette dernière ligne droite avant la dealine nous promet, comme chaque année, plusieurs heures de folie. Parmi les franchises ayant le désir de renforcer leur effectif, les Los Angeles Clippers restent à l'affût d'une belle opportunité. Le front-office a de nombreux assets dans sa manche pour satisfaire du monde. On les disait fortement intéressés par Marcus Morris depuis plusieurs semaines. Mais les Knicks ne sont, semble-t-il, pas vendeur. Le média Sports Illustrated avance que les Clipps recherchent également de la taille et du poids dans la raquette, notamment pour combler un certain déficit au rebond, secteur jugé préoccupant par Doc Rivers et son staff. Et visiblement, leur cible se dirige vers l'Ohio où Tristan Thompson, free agent cet été, n'est plus en odeur de sainteté.

En échange, les Los Angeles Clippers ont le contrat expirant de Mo Harkless (11M) et un premier tour à proposer aux Cavs. Une bonne base pour s'offrir l'un des rebondeurs les plus précieux de la ligue, notamment sur les prises offensives, et qui réalise la meilleure saison de sa carrière (11,9 points, 10,4 rebonds). On peut aussi imaginer qu'Ivica Zubac peut être intégré au deal. En cas d'échec sur ce dossier, la direction garde un oeil sur Dewayne Dedmon, le pivot mécontent des Kings, mais aussi, dans un autre registre, sur les courtisés Andre Iguodala et Robert Covington.

Les stats de Tristan Thompson