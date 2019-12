Ce n'était pas le scénario imaginé par Dewayne Dedmon. Six mois après s'être engagé avec les Sacramento Kings, le joueur de 30 ans veut déjà mettre les voiles. Il a même demandé publiquement à partir.

"J'aimerais être transféré. Je ne joue pas donc j'aimerais être envoyé dans une équipe qui apprécie mes talents. J'apprécie le fait que les Kings aient investi sur moi. Vraiment. Mais j'aimerais être quelque part où je peux jouer et on m'a dit que je ne faisais plus partie de la rotation ici", expliquait le pivot au Sacramento Bee.

Dewayne Dedmon avait signé aux Kings pour 3 ans et 40 millions de dollars l'été dernier, dans la foulée d'une très belle saison aux Atlanta Hawks (10,8 points et 7,5 rebonds par match). Mais il n'a pas su trouver son rythme en Californie. Peu utilisé, il compile 4,8 points et 3,8 rebonds depuis le coup d'envoi de la saison. Avec un pourcentage de réussite faible, 41%.

"Je ne suis pas le seul en difficulté avec mon tir. Si vous ne pouvez pas continuer à shooter dans ces moments-là, alors je ne vois pas comment vous allez vous en sortir."

Avec son profil, Dedmon est susceptible d'intéresser quelques franchises NBA. Il est en difficulté en ce moment mais il a déjà prouvé qu'il pouvait être efficace à ce niveau.