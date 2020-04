VENDREDI 3 AVRIL

05h00 : Réveil hyper tôt. Comme prévu. Mon plan est encore mieux ficelé que du Tyronn Lue. 4h de taf intense et après, ciao tout le monde, je me mets La Casa de Papel qui sera en ligne à 9h. La nuit a été courte, mais ça en vaut la peine, je suis surmotivé. Depuis le temps que j’attends. Pas été aussi excité depuis que les Mavs ont extorqué Luka Doncic aux Hawks.

05h02 : Bordel, j’ai une de ces patates, j’ai pas été aussi bouillant depuis que les Mavs ont extorqué la darone de Doncic aux Hawks (best trade ever !).

05h04 : Allez, c’est parti, je vais t’enquiller les news sur BS, ça va être pire que Kobe face aux Raptors. J’ai pas eu autant la patate depuis le “Au revoir” de Giscard en 81 !

05h05 : Bon, l’actu est aussi sèche que Liliane la fois où je suis rentré à 2 grammes 30 du mat’ de cette réunion de travail au Hustler Club (genre c’est ma faute si mes patrons font des sessions de team building ?). Peut-être pas Kobe face aux Warriors finalement. Si je fais du Ntilikina, ce sera déjà pas mal.

05h16 : Ah, tiens je vais faire ça. Plusieurs équipes font savoir que c’est impossible qu’il y ait des playoffs classiques, cette année. Ca sent gros comme le cul de Boris Diaw dans ses pires années de laisser-aller JanUllrichien une annonce dans quelques jours de l’annulation de la saison. A titre perso, je m’en fous, mon sport à moi c’est la Jeep Elite. Non je déconne. Ça me fouterait un coup si la saison reprenait pas. Mais c’est surtout qu’avec moins d’actu, c’est moins de millions d’euros pour nous et faut savoir que ma Liliane, elle a des goûts de luxe.

05h58 : Plus que 3h30 avant la nouvelle saison. J’ai pas été aussi impatient depuis l'annonce de l'avancée de la sortie du doc sur Jordan et de celle de la démission de Macron (ah non merde, au temps pour moi).

06h12 : Je vais faire pour BS les relations difficiles entre Doc Rivers et Lou Williams au début. En temps normal, j’écrirais une vraie diatribe contre cet imposteur de Doc Rivers. Non mais franchement, comment tu ne peux pas croire dans les qualités du mec qui réalisaient le fantasme de tous ? Le gars a pendant des années été le seul à jouer l’attaque en triangle également à la maison (et peut-être encore vu la taille du lit qu’il s’est offert malgré la rupture avec l’une des deux), partageant l’amour plus facilement qu’il ne partage le ballon, visiblement.

Bref, j’aurais bien mis un édito anti-Doc Rivers, mais là je me contente juste de faire le job, tout mon esprit est tourné vers Nairobi, Raquel, Tokyo et Monica. J’ai pas été aussi émoustillé depuis que Manu Ferrara et Abella Danger ont fait leur fameux un-contre-un.

07h21 : Ca ne passe pas vite, quand même. Moi qui pensais que rien n’était aussi long que ce foutu confinement. Pfffiou bah là, j’ai pas souvenir que le temps ait déjà passé plus lentement que depuis la fin de la demie de l’Euro 2005. Bordel, en 40 secondes, les Grecs ont trouvé le moyen de faire plus de choses que moi dans toute ma vie. Et les Bleus plus de mauvais choix que moi dans toute ma vie - et pourtant j’ai fait des mômes. Je te mets pas la vidéo YouTube, je viens déjà de pleurer juste en repensant qu’on était à 40 secondes d’être champion d’Europe, alors je vais pas t’infliger les images.

07h56 : Tiens les Warriors veulent choper Anthony Edwards à la Draft. Je les comprends de ne pas vouloir de LaMelo, pas besoin de ce genre de distraction et ils sont plutôt pourvus sur ce poste. Un ailier scoreur, c’est pas une mauvaise idée vu leur jeu, mais le death lineup, ce serait avec Andrew Wiggins en 4 ? Ce serait pas un peu léger physiquement ??

08h01 : Bof, en même temps quand t’as fait jouer Harrison Barnes en 4, tu peux même mettre BigFlo, Zemmour ou Wiggins. Bref, je m’en fous, dans moins d’une heure, la nouvelle saison de La Casa de Papel. Je t’ai déjà dit que j’étais aussi chaud à cette idée que le beef sur twitter entre les BEP chloroquine et les CAP infectiologie ?

08h30 : Mes mômes H24, Liliane qui a soi-disant la migraine depuis des semaines, plus de matches de basket à mater, jouer ni à coacher… Je ne suis pas loin de vivre les heures les plus sombres de mon histoire. Mais je m’en fous, dans une demi-heure, ma bouffée d’oxygène. En plus y a le Bureau des Légendes qui reprend la semaine prochaine. Mais là, je vais me faire un marathon qui ressemblera à un sprint. J’ai pas été aussi excité depuis que Liliane avait acheté ses cuissardes en cuir et un petit accessoire que je vais même pas t’en parler tellement t’es encore moins prêt que Hasheem Thabeet et Kwame Brown l'étaient quand ils ont débarqué en NBA.

08h59 et 50 secondes : Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux… “Papa, j'ai compris comment on sait que le bain est prêt ! C'est quand l'eau commence à déborder de la baignoire et qu'on a le bas du pyjama tout mouillé.

-D’accord, chéri, plus tard, là papa travail.... Putain, mais non, me dis pas qu’il a… Mais si… T’as inondé la salle de bains, t’es sérieux ?"

09h00 : Là, je pique une de ces colères, mon gars. Même Zeljko Obradovic ne ferait pas mieux. 7 minutes d’engueulade où je lâche toute ma rage.

09h07 : Il se marre, ce con. J’ai laissé déverser toute ma rage, tout ce que je contiens depuis le début de ce putain de confinement à supporter tous ces cons, à devoir bosser et gérer les mioches, sans une minute de basket ni de sexe, il me fait rater La Casa, je balance toute mon aigreur et ma colère et, du haut de ces quatre ans, il se marre quand je l’engueule ? Quel couillon. Putain, mais en fait j’ai zéro crédibilité quand j’élève la voix. Je me pensais coach yougo, je suis… Vincent Collet. Sans le talent de stratège visiblement.

09h08 : “C’est quoi ce boooOOOOOOrdel ??? Je veux rien savoir, tu me règles les conneries de ton fils, j’en ai plein le cul de…” Bah pas de moi, de une, ça se saurait. Et de deux, en fait, Obradovic dans le couple, c’est Liliane. Merde, elle me parle comme si j’étais un vulgaire Gigi Datome :

14h32 : Plus de trois heures pour évacuer toute la flotte, j’ai ensuite dû me coltiner de préparer la bouffe. Un repas dans un silence de cathédrale, digne de Louis II ou d’un match des Hawks.

14h46 : SMS d’Antoine, qui avait pris sa journée. Cet enfoiré pense que j’ai vu la saison, il me spoile la fin. Merci. Salut. Bonne fin de saison. Je vais me coucher.

SAMEDI 4 AVRIL

11h34 : Réveil avec la gueule de bois. Ras-le bol de ce confinement. Bon, il me faut un point sérieux sur la situation. J’en ai marre d’entendre des gens parler du coronavirus comme s’ils étaient tous médecins. Heureusement, “Baba” est là pour qu’on puisse enfin entendre les spécialistes.

13h01 : T’es le président des Etats-Unis d’Amérique, t’es dans une crise mondiale, la pire crise sanitaire depuis des décennies, on ne peut pas vraiment dire que tu l’aies particulièrement bien gérée dans ton pays, des milliers de gens meurent de ce virus, tu es en train de dire que tu veux essayer de faire en sorte qu’il y ait un peu moins de morts que les centaines de milliers annoncés par les modèles. Et tu en profites pour faire une blague sur un autre genre de modèles, les top models que tu as baisées ??? Donald Trump, une autre vision du leadership...

14h30 : C’en est où ce projet de télé-réalité avec du 3x3 entre O.G. comme Paul Pierce, Gilbert Arenas and co dans une baraque confinée de L.A. ? Parce que là, je suis tellement en manque de compèt à la télé que j’ai maté 13 fois le un contre un entre Kim et Kourtney Kardashian. Le match up était intéressant parce que Kourtney (1,55 m) rend quand même quatre centimètres à Kim (1,59 m), qui a l’avantage d’avoir été coachée par le grand Kris Humphries pendant leur mariage de 10 jours. Mon analyse du duel : le small ball ça paye.

the way kourtney was beating kim up and left foundation on the wall help 😭😭 pic.twitter.com/NK4H3LmRxt — ً (@exovlvet) April 3, 2020

Cela dit, il est probable que les deux se seraient fait claquer par Khloe, qui fait inexplicablement 22 et 18 centimètres de plus que ses soeurs.

15h01 : Oh putain, Lequipe rediffuse une étape du Tour 97. La belle époque où Jan Ullrich n’avait pas le corps d’Oliver Miller et qu’il arrivait prêt dès le départ du Tour.

16h30 : Le talent qu’il avait quand même. Le T-Mac du cyclisme. Incroyables, ces mecs qui ne veulent pas travailler alors qu’ils auraient pu être dans le Top 3 All-Time au vu des qualités de départ.

19h04 : Dans le Mook REVERSE sur Los Angeles, on s’était demandé quelle était la meilleure version de Kobe Bryant, dans l’hypothèse où il fallait monter une team de basket pour sauver la Terre d’une invasion extraterrestre, avec possibilité de remonter dans le temps pour choper chaque légende sous son meilleur visage (cf The Book of Basketball de Bill Simmons). Va peut-être falloir se pencher sur le sujet plus tôt que prévu parce que les aliens sont en ordre de marche les gars...

Strange and massive objects plow near the moon, captured on amateur film from Quebec, Canada. (26.03.2020) Source https://t.co/lwA8HgiAQZ pic.twitter.com/30wjZMb5Ij — Space Explorer Mike (@MichaelGalanin) April 4, 2020

22H08 : Bon, ça y est, j’ai évacué le seum, je vais regarder La Casa de Papel. C'est sûr que ça me sauce beaucoup, un match que t’as pas pu voir en Live et dont tu t’es fait spoiler le résultat, c’est rarement cool. Mais en même temps, vu qu’y a que chez moi que le samedi soir/nuit n’est pas consacré à des activités normales de couple de moins de 50 ans...

DIMANCHE 5 AVRIL

10h37 : Effet secondaire du confinement, je commence à tomber accro à Mister Magoo. Au début, je disais que je le mettais pour les gamins, mais maintenant même eux me regardent chelou tellement je me marre comme un con.

13h32 : Je lis que ça parle de faire un H.O.R.S.E entre stars NBA à distance avec chacun dans sa salle. A cette heure-ci, on prend tout ce qui vient. Même une partie de jeu des 7 familles entre LeBron et KD...

14h15 : Si TNT avait pu continuer le Shaqtin’a Fool pendant cette crise, je pense qu’on aurait eu un Français gagnant cette semaine. Le journaliste de BFM TV Emmanuel Lechypre avait oublié de couper son micro pendant la retransmission de funérailles en Chine. On a juste eu le temps de l’entendre dire : “Ils enterrent des Pokémon”, avant que les journalistes en plateau ne reprennent l’antenne.

"Ils enterrent des Pokemon" : voici la séquence intégrale diffusée ce matin sur BFM TV ... #Honte pic.twitter.com/LDvA8oEVOy — Maxime Riou (@MaximeRiou) April 4, 2020

Derrière, il ne s’excusait pas d’avoir lâché une telle saloperie, il regrettait simplement que les micros aient été ouverts à ce moment-là. J’ai du mal à croire que Lechypre ce soit son vrai nom de famille. Je vois bien une situation à la Jacquart/Jacquouille dans les Visiteurs, si vous voyez ce que je veux dire… On devrait limite le forcer juridiquement à s’appeler Lechybre à partir de maintenant. Comme de toute façon, en France, on a visiblement autant de mémoire que la SIG de finales gagnées, ce n’est pas comme s’il allait disparaître des antennes “rien que pour ça”...

Eh bah, ça a bien vieilli, les Visiteurs... Le Michael Carter Williams des films comiques français.

15h05 : L’orgasme, le vrai, le pur, l’authentique, c’est d’avoir une bonne chaise de bureau pendant le confinement.

16h15 : Bon, j'ai fini tout Netflix, tout le league pass et j’en suis à la moitié de PornHub. J'ai fait trois clafoutis, une Tour Eiffel en origami, tout le programme du CE2, des lasagnes veggies, j’ai revu deux fois l'intégrale de Trotro. J'ai fait des abdos, de la corde à sauter et j'ai un cul en acier et une forme physique digne de Rémi Reverchon depuis que j'ai découvert les fentes et les squats. Mais voilà, tout ce que je veux moi, c’est juste jouer comme un tocard, avec mes tocards de potes contre d'autres tocards dans notre championnat de tocards et pouvoir kiffer mon sport comme un tocard heureux ! Putain que le basket me manque…

18h00 : Evan, on adore les débats hein, mais là pour nous y’a pas matière.

This is an endless debate but who do you think was the better player between KG and Tim? This really is a tough one lol — Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 5, 2020

Donc on va répondre simplement :