On a toujours du mal à comprendre le timing du départ de Kenny Atkinson des Brooklyn Nets. Mais la saison suit son cours et si Jacque Vaughn assurera l'intérim jusqu'au moment où les Nets seront en vacances, il faut déjà penser à la suite. Si le premier nom sorti du chapeau des médias était celui de Mark Jackson, il semblerait que celui de Tyronn Lue soit un peu plus populaire en interne. Selon Vincent Goodwill de Yahoo Sports, Kyrie Irving lui-même serait très favorable à l'arrivée de celui qui était son coach chez les Cleveland Cavaliers lors du titre de 2016 et jusqu'à se demande de trade en 2017.

Tyronn Lue est actuellement assistant de Doc Rivers aux Los Angeles Clippers et il est peu probable qu'une annonce intervienne de son côté tant que les Californiens seront en lice en playoffs. Mais l'idée a du sens. Lue n'a jamais caché qu'il espérait retrouver un projet ambitieux après la fin de son aventure à Cleveland. Il ne s'était pas précipité sur les premières offres à sa disposition, mais la possibilité de coacher une équipe très ambitieuse la saison prochaine ne devrait pas lui déplaire.

Brooklyn a beaucoup misé sur Kyrie Irving et Kevin Durant. Contenter l'un des deux en engageant un coach avec lequel il a des affinités peut s'avérer utile. Encore faut-il que "KD" soit d'accord avec ce choix. Les deux amis ont pour le moment oeuvré de concert dans leurs décisions.