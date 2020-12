Tyronn Lue oublie le nom de l’un ses joueurs, quel moment de solitude !

On ne sait pas si c'est le stress d'avoir retrouvé un job de head coach, s'il était mal réveillé ce jour-là ou simplement s'il n'avait pas encore assez bossé. En tout cas, Tyronn Lue en a fait une très belle jeudi lors de son passage devant la presse.

Au moment où il évoquait le départ de Landry Shamet, tradé à Detroit, Tyronn Lue n'est pas parvenu à se souvenir du nom du joueur arrivé dans le sens inverse : Luke Kennard.

"Perdre Sham, c'est énorme, c'était un jeune et fort talent capable de shooter en sortie d'écran. Le perdre a été dur, mais on a récupéré un bon joueur avec..., avec... je ne le retrouve plus. Hello ?"