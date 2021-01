Les New York Knicks marchent très fort en ce moment, mais ça ne les empêche pas de déplorer une petite hécatombe au niveau des blessures. A l'intérieur, où Obi Toppin et Nerlens Noel sont sur le flanc, Tom Thibodeau aimerait compter un joueur supplémentaire, si possible très expérimenté. Selon SNY, les Knicks, qui affichent le 8e meilleur bilan de la ligue cette saison pour le moment, hésitent entre deux vétérans déjà passés par leurs rangs : Tyson Chandler et Taj Gibson.

Tyson Chandler a laissé un bon souvenir au Madison Square Garden, où il avait été élu meilleur défenseur de l'année en 2012, lors de l'une des dernières bonnes saisons des Knicks. Si le pivot de 38 ans est l'heureux élu, il y aura donc de nouveau un joueur qui a affronté Michael Jordan en NBA. A 19 ans, et alors qu'il portait le maillot des Chicago Bulls - comme un symbole - Tyson Chandler a affronté Jordan et les Washington Wizards.

Il n'y a plus qu'un seul joueur en activité qui a affronté Michael Jordan

Jamal Crawford, qui n'a pas pris sa retraite au sortir de sa pige avec les Brooklyn Nets la saison dernière, peut lui aussi se targuer d'avoir été un adversaire de l'icône à quatre reprises. Le virtuose du crossover et de l'action à quatre points est pour l'heure sans contrat, à deux mois de ses 41 ans.