Un ancien Top 5 de Draft continue d’enchaîner les galères

Pas tout le monde n'est Luka Doncic. Par là, on entend jeune européen à très gros potentiel qui a brillé en Euroleague avant de débarquer en NBA. Le Slovène a tout explosé sur son passage, mais c'était quand même prévisible vu le talent du môme. Pour d'autres, c'est plus le terme "prospect" qui est validé.

La Croatie pensait avoir trouvé sa pépite en la personne de Mario Hezonja. Sélectionné en 5e position par le Magic en 2015, l'ancien barcelonais devait incarner le futur de sa nation. Et aussi de sa franchise qui avait pris le risque de le prendre aussi haut. Depuis, c'est la descente aux enfers.

Après son expérience floridienne ratée, Mario Hezonja avait filé à New York, avant de rejoindre Portland. Cet hiver, il s'est retrouvé à Memphis où il aurait pu avoir un rôle à jouer dans une escouade très prometteuse. Sauf que la direction vient de prendre la décision de s'en séparer.

À 25 ans, le natif de Dubrovnik se retrouve sur le marché mais à en croire Shams Sharania, quelques équipes seraient d'ores et déjà preneuses. Néanmoins, le temps passe vite et une nouvelle foirade pourrait refroidir encore plus les franchises NBA. En 330 rencontres dont seulement 69 comme titulaires, il tourne à 6,9 points et 1,3 passes à 41%.