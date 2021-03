Un nouveau numéro 2 pour Luka Doncic aux Mavericks ?

Depuis quelques temps, des rumeurs circulent sur le futur de Kristaps Porzingis. Mark Cuban avait rapidement démenti l’avoir placé sur le marché des transferts. Mais les bruits se font persistants.

Dernier en date, c’est Tim McMahon qui relaie la perception générale des franchises NBA sur le dossier. Pour lui, échanger Kristaps Porzingis serait une erreur. Il le voit comme la co-star à long terme de Luka Doncic. Et comme celui qui pourrait permettre à Dallas de connaître une belle deuxième partie de saison.

Son début d’année compliqué (des matches manqués et un retour de blessure pas évident) expliquait en partie les galères des Mavs, équipe la plus décevante de la ligue lors des deux premiers mois. S’il revient au niveau que son potentiel peut lui permettre d’espérer, il sera effectivement un énorme atout pour la franchise. Ses 28 pts et 14 rebonds contre les Spurs vont d’ailleurs dans ce sens.

Mais quoi qu’il en soit, selon McMahon, le reste de la ligue pense que KP est sur le départ :

« Et Porzingis a entendu son nom apparaître dans les rumeurs. Bien que le propriétaire des Mavs Mark Cuban et le coach Rick Carlisle ait publiquement déclaré que l’équipe n’était pas engagé dans des discussions pour un trade concernant Porzingis, la perception parmi les exécutifs dans la ligue est qu’il est disponible. »

Et après tout, pourquoi pas ? Malgré tout son talent, il n’a pas encore démontré sur la durée qu’il pouvait parfaitement seconder Luka Doncic pour emmener les Mavs vers les sommets. La faute en partie à des soucis physiques. Des soucis qui justement pourraient contribuer à pousser les dirigeants de Dallas à choisir une voie dans la construction du roster.