Kristaps Porzingis placé en douce sur le marché des transferts ?

Les Dallas Mavericks ont associé deux des meilleurs joueurs européens de leur génération. Le prodige Luka Doncic et Kristaps Porzingis, ancien All-Star de 25 ans déjà usé par les blessures. Si leur duo est séduisant sur le papier, il peine encore à porter la franchise texane vers un nouveau cap. Il faut dire que le Letton fait des vas et vient entre l’infirmerie et le parquet. Ses statistiques sont intéressantes – 20 points et 8 rebonds – mais peut-être un brin trompeur.

En effet, s’il se montre prolifique en attaque, Porzingis est dans le dur physiquement et il ne défend presque pas. Voire même pas du tout. D’ailleurs, les Mavs disposent de l’un des cinq plus mauvaises équipes de la ligue de ce côté du parquet. Alors peuvent-ils tenter un transfert en se séparant notamment de leur intérieur ?

Jake Fisher, insider du Bleacher Report, avance ses sources (bien entendu anonymes) et assure que les dirigeants texans jaugeraient en douce de la valeur du Letton. C’est peut-être vrai mais l’information, et encore plus son origine, est à prendre avec des pincettes.

« Ils prennent déjà la température parce qu’ils savent que ça [son éventuel transfert] va venir à un moment ou à un autre », confierait un assistant GM.

Kristaps Porzingis n’est pas la raison de tous les maux à Dallas mais il est vrai qu’avec son salaire – plus de 30 millions la saison jusqu’en 2024 – il prend de la place. On ne serait tout de même pas étonné si les Mavericks donnaient encore leur chance à ce duo pendant au moins une saison de plus. Histoire de voir ce qu’ils peuvent réaliser avec un Porzingis en pleine possession de ses moyens… s’il les retrouve un jour.

