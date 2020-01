Même s’ils perdent des matches, beaucoup de matches, les New York Knicks, avant-derniers à l’Est, veulent se faire respecter. Cette nuit, Elfrid Payton a visiblement été vexé par la tentative à trois-points de Jae Crowder en fin de match, alors que la défense étaient apparemment inactive. Le jeune meneur s’est donc jeté sur l’ailier des Memphis Grizzlies pour le pousser dans les gradins, le coude en avant. Un geste stupide et dangereux.

The Knicks and Grizzlies had to be separated after Elfrid Payton’s hard foul on Jae Crowder late in the 4th. pic.twitter.com/t1YWR5Wxdt

— ESPN (@espn) January 30, 2020