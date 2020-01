Le 23 janvier prochain, cela fera pile un an que Victor Oladipo est contraint de regarder ses coéquipiers depuis l'infirmerie. Ce jour-là, l'arrière des Pacers était fauché par une blessure aussi grave que rare, une rupture du tendon quadricipital. Tony Parker avait subi le même sort lors des playoffs 2017. Il en était revenu sept mois après, mais de son propre aveu, il avait fallu un an à TP pour retrouver toutes ses sensations. Mais les deux joueurs n'avaient pas le même âge au moment de se blesser. Parker avait 34 printemps pendant qu'Oladipo, lui, ne fêtait pas encore ses 27 ans.

Les Pacers et le joueur se sont montrés extrêmement prudents durant toute cette période de rééducation. Mais le tunnel arrive enfin à son terme. Selon tout vraisemblance, Victor Oladipo a prévu de faire son retour le 29 janvier prochain pour un affrontement face aux Chicago Bulls. C'est évidemment une excellente nouvelle pour Indiana qui va récupérer son meilleur joueur, MIP en 2018 et double All-Star (2018 et 2019) . Sans lui, les Pacers ont fait bien plus que limiter la casse en étant 6e de la conférence Est avec un bilan flatteur (23-15).

Les stats de Victor Oladipo