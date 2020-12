Victor Wembanyama blessé, l’ascension du prodige reprendra en 2021

Victime d'une fracture de fatigue, Victor Wembanyama manquera deux mois de compétition avec Nanterre et le Centre Fédéral.

Le corps de Victor Wembanyama a décidé que son propriétaire bouclerait 2020 avant tout le monde. Le jeune intérieur de Nanterre, considéré à juste titre comme le prospect international le plus prometteur de la planète, sera éloigné des terrains pendant deux mois, a annoncé son club mercredi.

Wembanyama souffre d'une fracture de fatigue au niveau du péroné et ne pourra reprendre la compétition qu'en 2021. Chacune de ses apparitions de quelques minutes avec Nanterre92 ou avec l'équipe du Centre Fédéral a été un petit événement sur lequel les scouts NBA et les observateurs se sont penchés avec appétit.

Ses performances dans le derby d'Île de France contre Boulogne-Levallois (il avait eu la meilleure évaluation de son équipe) ou lors de sa première apparition sur la scène européenne contre Ljubljana ont déjà marqué les esprits. En 17 minutes, Victor Wembanyama avait eu le temps de marquer 5 points (à 2/3, avec un tir à 3 points pour débloquer son compteur), 6 rebonds, 2 passes décisives et 4 (!) contres, pour une évaluation de 12 en Eurocup contre les Slovènes.

On a hâte de voir le jeune intérieur de 16 ans retrouver la compétition et reprendre son ascension patiente et progressive vers les sommets. Prompt rétablissement à lui !

‼️ Info Effectif ‼️ Victime d’une fissure de contrainte au péroné, @vicw_32 va devoir observer une période de repos d’environ 8 semaines afin de lui permettre de revenir au plus vite sur les parquets. L’ensemble du club souhaite à Vic un bon rétablissement 💚 #WeAreJSF pic.twitter.com/xOfTsVMbKT — Nanterre 92 (@Nanterre92) December 16, 2020

