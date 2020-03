Vince Carter a peut-être joué le dernier match de sa carrière

La pandémie mondiale de coronavirus, ainsi que le test positif de Rudy Gobert au Covid-19, a donc poussé la ligue à suspendre cette fin de saison jusqu'à nouvel ordre. Après les décès de David Stern et Kobe Bryant il y a quelques semaines, cet exercice 2019/20 prend une véritable tournure dramatique. En attendant d'avoir de plus ambles informations sur d'éventuelles dates de reprise, ou pas, un homme a peut-être joué disputé cette nuit son tout dernier match en carrière. Si Jazz-Thunder et Pelicans-Kings ont été annulés, quatre autres matches ont eu le temps d'avoir lieu, notamment celui opposant les Atlanta Hawks aux New York Knicks. Evidemment, à l'annonce de la ligue, les yeux se sont immédiatement portés sur Vince Carter. Celui qui a récemment fêté ses 43 ans a, peut-être, inscrit ses derniers points ce 11 mars 2020.

"C'est étrange", a-t-il expliqué, les larmes aux yeux. "Au moment où nous étions briefé, je suis assis là à me dire :'D'accord, c'est comme ça. Ça se termine comme ça, probablement ce soir'. C'est étrange, mec. Si ça se termine ce soir, à ce jour, on va discuter de ces 16 derniers matches pendant très longtemps. Au moins, j'ai inscrit un panier. Ce sera un souvenir étrange mais cool en même temps."

Si la NBA décide, dans les prochaines heures, de suspendre de manière définitive la fin de saison, ces 5 points à 2/5 aux tirs en 13 minutes resteront comme l'ultime souvenir de Vince Carter, une légende qui a traversé quatre décennies différentes.

Vince Carter gets put in to hit the final basket of what may be his last game pic.twitter.com/SZtsZjTRDY

