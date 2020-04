Les Golden State Warriors se sont ramassé cette saison. Les départs de Kevin Durant, Andre Iguodala et Shaun Livingston pendant l’intersaison ont affaibli une armada également privée de Klay Thompson, out pour l’année après sa déchirure des ligaments croisés pendant les finales NBA 2019. Stephen Curry l’a très vite rejoint à l’infirmerie après seulement quatre matches. Du coup, c’est avec une équipe remaniée que Steve Kerr a tenté de tenir la barre. Ça n’a pas fonctionné. Les quintuples finalistes ont rapidement touché le fond. Ils sont squatté les profondeurs du classement pendant toute l’année. Et avec le pire bilan NBA, ils sont désormais sûrs de pouvoir piocher à minimum dans le top-5 de la draft ! Ils ont même de fortes chances d’avoir l’un des trois premiers picks.

Selon le San Francisco Chronicle, les Dubs ont déjà repéré plusieurs joueurs susceptibles de les intéresser. Et ils en ont surtout écarté deux. Et pas n’importe lesquels ! James Wiseman, longtemps considéré comme le premier choix de cette cuvée, et LaMelo Ball, frère de Lonzo Ball et prospects assez coté, n’intéresseraient pas les Californiens. Ce sont pourtant deux jeunes basketteurs attendus dans le top-5 de la draft 2020.

Anthony Edwards, favori pour le first pick, a sans doute un profil qui plait aux Warriors. Tout comme Obi Toppin ou le Français Kilian Hayes.