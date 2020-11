Pour Steph Curry et Klay Thompson, le comeback ne sera pas si simple…

Les Golden State Warriors seront l'une des équipes attendues lors de la saison 2020-2021. La franchise californienne a connu un exercice 2019-2020 catastrophique. Kevin Durant est parti pour les Brooklyn Nets. Klay Thompson a raté l'intégralité de la saison sur blessure. Stephen Curry n'a quasiment pas joué à cause de problèmes physiques.

Une période à oublier pour une formation habituée à disputer le titre ces dernières années. Et pour certains, les Warriors seront d'ailleurs de sérieux prétendants au trophée Larry O'Brien sur l'exercice à venir. En plus du retour des Splash Brothers, les Dubs comptent sur Andrew Wiggins et Draymond Green pour redevenir une équipe compétitive.

Et cela sans parler du futur choix des Warriors avec le #2 pick à la Draft. Cependant, Richard Jefferson a tenu à tempérer l'enthousiasme autour de Golden State.

"Curry et Thompson ? Il s'agit du meilleur backcourt de la NBA. Et ils le seront probablement jusqu'à la fin de ce duo. Mais il y a un problème au sujet de la saison prochaine avec ce fameux 'revenge tour'. Stephen n'a quasiment pas joué au basket l'année dernière. Klay a raté l'intégralité de la saison. Il faut retrouver une condition physique. Et les camps d'entraînement ne sont pas suffisants. Je sais que ces gars seront en forme, je sais qu'ils seront durs sur le parquet. Mais il y a un impact, à 30 ans, après une saison blanche", a prévenu Richard Jefferson sur ESPN.

Ce qu’il manque aux Warriors pour battre les Lakers en 2021

Avec son expérience en NBA, Richard Jefferson sait de quoi il parle. Et il a effectivement raison sur ce point : la plus grande incertitude des Warriors reste le duo Curry - Thompson. Malgré le talent des deux hommes, ils vont devoir retrouver leur meilleur niveau pour permettre à Golden State de rêver d'un nouveau titre.

Est-ce qu'ils en seront capables ? La réponse à cette question va avoir un énorme impact sur les résultats de cette franchise.