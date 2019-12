Le Français William Howard s’engage avec les Houston Rockets

Un 9ème joueur français va-t-il fouler les parquets de la NBA cette saison ? En tout cas, l'ailier William Howard pourrait bel et bien en avoir l'opportunité ! Plutôt intéressant depuis le début de la saison en G-League avec les Salt Lake City Stars, l'ancien joueur du CSP Limoges a été signé par les Houston Rockets vendredi. Il s'agit dans un premier temps d'un "two-way contract". Pour rappel, il s'agit d'un bail qui permet à une franchise NBA de laisser un joueur à la disposition de son équipe affiliée, tout en ayant l'occasion pendant 45 jours de l'utiliser. Après ce délai, la formation doit lui proposer un contrat NBA ou le laisser définitivement en G-League.

The Rockets are signing forward William Howard of G League’s Salt Lake City to a two-way NBA deal, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2019

Bien évidemment, il ne sera pas facile pour Howard de se faire une place aux Rockets. Dans cet effectif, il y a du talent et les places seront donc chères en vue des Playoffs. Cependant, il peut probablement avoir une carte à jouer dans un domaine précis. Pour épauler Russell Westbrook et James Harden, le coach de Houston Mike D'Antoni recherche des joueurs fiables à longue distance. Et justement, William Howard a été intéressant en G-League derrière l'arc (44,3% de réussite). A lui donc de faire ses preuves pour avoir une petite chance...