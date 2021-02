Le nom de Yannick Nzosa vous dit-il quelque chose ? La réponse est certainement non. Mais sans doute plus pour très longtemps.

A seulement 17 ans, l'intérieur congolais de Malaga ne cesse de marquer les esprits. Mercredi dernier à Nanterre92, il a été la lumière de son équipe au terme d'une énième défaite sans grand relief (13 points et 5 rebonds en 23 minutes). Interrogé sur sa performance, son coach Fotis Katsikaris se montrait satisfait :

"On ne peut pas avoir de grandes attentes de sa première saison professionnelle; mais il a fait un excellent travail."

A l'instar du Français Victor Wembanyama, Yannick Nzosa est à ranger dans la catégorie des diamants à polir. Encore un peu brut mais clairement pas dénué de talent. Si offensivement il a encore des progrès à faire, son envergure et ses qualités athlétiques sautent déjà aux yeux. Tout comme sa verticalité. Encore hier face à Fuenlabrada, il a fait le job.



Comme Ricky Rubio et Luka Doncic avant lui, Nzosa a battu des records de précocité. Tous les trois sont les seuls joueurs de l'histoire de la ligue espagnole à avoir planté 10 pts à l'âge de 16 ans. Pour son premier match ? 10 points et 3 rebonds contre le Morabanc Andorra. Le deuxième ? 10 points et 2 rebonds face à Manresa. Cela n'était encore jamais arrivé dans l'histoire de la Liga Endesa qu'un joueur marque dix points lors de ses deux premiers matchs professionnels.

Yannick Nzosa joins Ricky Rubio, Luka Doncic as only players to score 10+ PTS at age 16 in Liga ACBhttps://t.co/cXIyNMtFyi — Sportando (@Sportando) September 27, 2020



Il faut dire que le natif de Kinshasa n'a plus de temps à perdre. En effet, la perle andalouse de Malaga a dû attendre un an avant de pouvoir être lancé dans le grand bain. La raison ? Un conflit autour de ses droits, lui qui était passé par le club italien de Stella Azzura Roma entre ses 13 et 15 ans. C'est à l'occasion d'un tournoi de jeunes à Malaga à l'été 2019, auquel il avait pris part avec la sélection congolaise, qu'il avait été détecté.

Les Andalous ne sont pas les seuls à l'avoir repéré puisque la Fédération espagnole a entamé la procédure pour le naturaliser, ses bonnes relations avec leurs homologues congolais favorisant l'entreprise.

"Je suis frappé par le calme avec lequel il joue. C'est typique des grands", raconte Sergio Scariolo, actuel sélectionneur de la Roja, sur MalagaHoy.

Si la naturalisation intervenait dans les semaines à venir, on pourrait le voir cet été à l'Euro U18 et au Mondial U19. Quand on voit sa progression fulgurante, qui ne se dément pas sortie après sortie, cela pourrait être effrayant.

En attendant les prochaines étapes, dont la Draft 2022 pourrait faire partie, son actuel entraîneur Fotis Katsikaris tient à tempérer le tourbillon médiatique autour de sa pépite, qui ne s'est d'ailleurs encore jamais exprimé dans les médias.

"Il est important de le protéger de l'extérieur. Cela nous fait plaisir de savoir qu'il est chez nous, il a un avenir formidable", explique-t-il.

Son contrat longue durée (cinq ans) possède des clauses de sortie NBA et Euroleague, pour un montant de 750 000 euros. Une autre manière de situer les attentes qu'il y a autour de lui.

Crédit photo : F.Blaise