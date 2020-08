Le conseil de Reggie Miller pour Zion Williamson

Hall Of Famer et consultant TV, Reggie Miller a une recommandation pour Zion Williamson afin de faciliter la suite de sa carrière.

Les New Orleans Pelicans ont terriblement déçu dans la bulle Disney. La NBA leur a offert une chance de se qualifier pour les playoffs et, au final, ils ont été parmi les premiers éliminés. Sans pouvoir pleinement compter sur Zion Williamson, dont le temps de jeu a été limité à son retour sur le campus. Des pépins de santé handicapants qui ont encore une fois retardé le phénomène. Afin qu’il soit complètement débarrassé de ces petites rechutes, Reggie Miller a un conseil à lui faire passer.

« Il est beaucoup trop lourd. Il doit perdre au moins 13 kilos. »

Reggie Miller on Zion Williamson: “He needs to lose 30 pounds. He’s way too heavy.” — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) August 12, 2020

Pas de grossophobie mais plutôt une analyse physiologique du problème. Malgré son poids – une boule de muscles – Zion Williamson est incroyablement explosif. Mais il met donc son corps et ses articulations à rude épreuve en déplaçant autant de masse aussi rapidement. Ça peut provoquer des douleurs aux genoux, aux chevilles, etc.

Perdre 13 kilos de manière expéditive n’est pas une bonne solution pour autant. Tout bon diététicien insistera sur le fait que cette perte de poids doit être progressive et non précipitée. L’idéal, ce serait que le premier choix de la draft 2019 trouve le bon équilibre (pas seulement alimentaire) pour garder de la puissance tout en étant plus mobile et moins lourd. Et là, ça va faire très mal.