Mission playoffs : Zion Williamson va jouer tous les matches des Pelicans

Zion Williamson va jouer son premier back-to-back contre les Mavericks ce soir. Il n’y a presque plus de restriction pour le phénomène de New Orleans.

La ligne d’arrivée approche et l’écart ne rétrécit par entre Memphis, huitième à l’Ouest, et New Orleans, onzième à trois victoires de la franchise du Tennessee. Les Pelicans essayent de pousser pour se qualifier pour les playoffs mais la tâche s’annonce compliquée. Alors tous les moyens sont bons pour engranger des victoires. Quitte à faire jouer Zion Williamson, déjà l’un des moteurs de l’équipe, en back-to-back. Ce qui n’était pas prévu au départ.

Les joueurs d’Alvin Gentry affrontent les Mavericks ce soir. Au lendemain de leur défaite contre les Timberwolves – un match qu’il ne fallait vraiment pas perdre. Du coup, les Pelicans vont aligner leur rookie alors qu’ils avaient annoncés qu’il serait ménagé suite à son retour d’une blessure au genou en janvier dernier. Visiblement, le premier choix de la draft 2019 se sent bien. Il a l’air apte à tenir le choc et la répétition des rencontres.

New Orleans aura besoin de lui. Il tourne à plus de 23 points par match depuis ses débuts en NBA.

Via ESPN