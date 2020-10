Zion Williamson, Stan Van Gundy refuse de lui coller la moindre étiquette

Nommé à la tête des New Orleans Pelicans pour succèder à Alvin Gentry, Stan Van Gundy va devoir retrouver les Playoffs avec cette équipe. Logiquement, le nouveau coach va s'appuyer sur le jeune prodige de cette formation : Zion Williamson. Avec un immense potentiel, l'intérieur incarne tous les espoirs de la franchise de Louisiane. Et de son côté, SVG compte bien faire son maximum pour permettre à son meilleur joueur d'exprimer ses qualités. Ainsi, l'entraîneur des Pelicans a refusé de coller la moindre étiquette à Williamson concernant son futur poste.

"Je pense que vous avez votre vision de Zion, qui est un gars avec de nombreux talents. Il s'impose comme un incroyable 'playemaker' pour un joueur de sa taille. On parle d'un garçon qui peut prendre le rebond, lancer un contre et faire le jeu.

Il peut faire des passes après un dribble. Il a aussi cette capacité à terminer au-dessus de gars plus grands à l'intérieur. Un mec avec plusieurs talents donc. Je ne veux pas le voir seulement comme un 4 ou un 5. Je ne suis pas sûr que les étiquettes comptent avec lui.

On va continuer d'étudier et d'essayer d'avoir des discussions avec Zion par rapport à ce qu'il aime. Je crois que le plus important, ça reste de savoir dans quelles positions on veut le trouver, les joueurs qui seront les meilleurs autour de lui et des choses comme ça.

Je n'ai donc pas envie de le limiter à une position. On va partir d'un point au début de la saison, et nous allons voir ce qu'il peut faire et comment les choses vont évoluer", a ainsi résumé Stan Van Gundy devant les médias.