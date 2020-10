LeBron ? Barkley ? Zion Williamson est « unique », selon son nouveau coach

Beaucoup de monde attendait de savoir qui s'occuperait des New Orleans Pelicans la saison prochaine avec impatience. Non pas parce que la franchise en elle-même déchaîne les passions, mais parce qu'elle compte en son sein l'un des jeunes talents les plus électrisants de la ligue en la personne de Zion Williamson. C'est donc ce bon vieux Stan Van Gundy qui a récupéré le job et tentera de jouer les vieux sages auprès de ce groupe finalement assez peu expérimenté.

L'ancien coach de Miami, Orlando et Detroit n'a pas traîné pour dire tout le bien qu'il pensait de Zion, histoire d'être sûr de se le mettre dans la poche immédiatement. "SVG" a discuté d'entrée du sujet avec Sean Highkin de Bleacher Report.

"Je ne pense pas avoir déjà coaché quelqu'un comme Zion Williamson. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un ait déjà coaché quelqu'un comme lui. Il est unique. Cette combinaison de taille, vitesse et puissance, c'est rarissime. Les gens ont essayé de le comparer à LeBron James ou Charles Barkley. C'est sans doute ce qu'il y a de plus proche, mais il est unique. Même ces gars-là, ça ne colle pas forcément. LeBron a toujours été le chef d'orchestre, le meneur, point forward, quel que soit la manière dont vous appelez ça. Barkley est une analogie peut-être un peu plus proche. Tout ce que les gens voient, c'est un gros corps et une incroyable capacité à décoller. Mais il a aussi un premier pas incroyable et joue de manière extrêmement altruiste. Ses prises de décision sont rapides, la balle quitte rapidement ses mains, donc tous ses coéquipiers prennent du plaisir à jouer avec lui. Il ne va pas réquisitionner le ballon".

On peut supposer que Stan Van Gundy a exposé à la direction des New Orleans Pelicans la manière dont il entend faire progresser Zion Williamson et s'assurer qu'il fasse l'essentiel de sa carrière ici. Le chantier va toutefois au-delà du simple cas de l'ancien phénomène de Duke. D'autres jeunes joueurs, comme Brandon Ingram, All-Star et MIP en 2020, ou Lonzo Ball, sont des clés de voûte du projet qu'il faudra savoir accompagner et développer.