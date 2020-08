La fin de la saison de Zion Williamson a été compliquée. Les New Orleans Pelicans ont représenté l'une des immenses déceptions de cette bulle à Disney. Et limité dans son temps de jeu en raison d'une préparation tronquée, le jeune prodige n'a pas réussi à cacher sa frustration. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'il a réalisé des débuts exceptionnels en NBA. Pour sa première saison, le rookie a donc compilé 22,5 points, 6,3 rebonds et 2,1 passes décisives de moyenne sur 24 matches (en moins de 28 minutes de moyenne). C'est fort, très fort. Sur l'intégralité de l'exercice, Williamson, avec de telles performances, aurait mérité le titre de ROY. Mais à cause de ses problèmes physiques, l'ancien de Duke a peu joué. Et le meneur des Memphis Grizzlies Ja Morant mérite donc amplement cette récompense.

Zion et les Pelicans, c’est quoi la suite ?

Pour autant, Williamson a été un phénomène. Et pour mieux se rendre compte de ses prestations, voici une statistique : sur ses 24 premières rencontres en NBA, Zion fait quasiment aussi bien que Michael Jordan ! En effet, la légende des Chicago Bulls avait marqué 24,8 points de moyenne. Contre 22,5 donc pour le prodige des Pelicans. Il s'agit tout de même d'un bon signal pour l'avenir de Zion Williamson. A lui de continuer sur cette voix pour poursuivre sa progression.