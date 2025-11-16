Tout va bien pour les Los Angeles Lakers. Vainqueurs sur le parquet des Milauwakee Bucks (119-95), les Californiens affichent un excellent bilan (10-4), malgré l'indisponibilité de LeBron James. Sur le chemin du retour, le King a été récemment assigné à l'équipe de G-League de Los Angeles.

Dans le même temps, son fils, Bronny, a été placé dans le 5 majeur par JJ Redick. Même si l'expérience n'a pas franchement été une réussite (0 point en 10 minutes), la situation a beaucoup fait rire Austin Reaves.

De sa propre initiative, il a profité de la présence des médias pour se moquer de LBJ.

"Et Bronny qui débute un match en NBA alors que LeBron se retrouve en G-League (rires). C'est marrant, c'est génial. Je lui ai dit qu'il devrait jouer un match avec eux. Je n'arrive pas à y croire", s'est amusé Austin Reaves.

L'inversement des rôles est effectivement plutôt amusant. Mais sauf surprise, LeBron James ne devrait pas jouer en G-League. Selon les dernières indiscrétions, il pourrait faire son grand retour avec les Lakers (et sur les parquets NBA) dès cette semaine. Avec potentiellement ses débuts cette saison face au Utah Jazz mardi.