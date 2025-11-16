Les résultats de la nuit en NBA, celle de Luka Doncic

Grizzlies @ Cavaliers : 100-108

Thunder @ Hornets : 109-96

Raptors @ Pacers : 129-111

Lakers @ Bucks : 119-95

Nuggets @ Wolves : 123-112

Luka Doncic régale, OKC assure

- En back-to-back, les Los Angeles Lakers ont validé une nouvelle victoire en s'imposant sur le parquet des Milwaukee Bucks (119-95). Portés par un excellent Luka Doncic (41 points, 9 rebonds et 6 passes décisives), les Californiens ont fait la différence en début de partie.

Immédiatement dans le bon tempo (30-18), les Lakers comptaient déjà 31 points d'avance à la pause. Car autour du Slovène, Austin Reaves (25 points, 8 rebonds), mais aussi Deandre Ayton (20 points, 10 rebonds) ont répondu présents pour faire mal aux Bucks.

En face, Giannis Antetokounmpo (32 points, 10 rebonds) a semblé bien trop seul. AJ Green (15 points) et Gary Trent Jr (13 points) ont bien tenté de l'épauler. Mais d'autres, comme Kyle Kuzma (1 point à 0/6 aux tirs) ou encore Myles Turner (3 points), se sont totalement ratés. En 10-4, les Lakers de Luka Doncic se trouvent à la 4ème position à l'Ouest.

- Toujours en tête à l'Ouest, l'Oklahoma City Thunder l'a d'ailleurs emporté sur le terrain des Charlotte Hornets (109-96). Comme souvent, le champion NBA en titre a fait la différence dans le troisième quart-temps. Dans un match accroché, OKC a accéléré au retour des vestiaires : un 16-1 en 4 minutes pour s'envoler au score.

Pour s'imposer, le Thunder a bien évidemment pu se reposer sur Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 33 points et 7 passes décisives. Chet Holmgren (25 points, 8 rebonds), Isaiah Hartenstein (12 points, 12 rebonds) et Ajay Mitchell (14 points) ont également pesé. Alors qu'Ousmane Dieng a marqué 2 points en 14 minutes.

Sans LaMelo Ball et Brandon Miller, les Hornets ont eu le mérite de se battre. Miles Bridges (15 points) a tenté de résister malgré sa maladresse à longue distance (3/9). En sortie de banc, Moussa Diabaté a compilé un double-double (13 points, 11 rebonds) en 24 minutes. Il s'agit de la 5ème victoire consécutive du Thunder, désormais en 13-1.

Le bug de Minnesota-Denver, des Cavs renversants

- Les Denver Nuggets se sont logiquement imposés chez les Minnesota Timberwolves (123-112). Dans un match où les statistiques officielles ont planté ! En effet, en fin de troisième quart-temps, le système a tout simplement connu un bug au moment d'entrer une double faute.

Sur le terrain, la franchise du Colorado a fait la différence dans le money-time. Dans une rencontre longtemps accrochée, Nikola Jokic, en triple-double (27 points, 12 rebonds et 11 passes décisives), a pris ses responsabilités dans le dernier quart-temps.

Epaulé par Tim Hardaway Jr (23 points), Aaron Gordon (23 points, 10 rebonds) et Jamal Murray (23 points, 12 passes décisives), le Serbe a fait plier les Wolves pour s'offrir une 7ème victoire consécutive. Anthony Edwards, malgré ses 26 points, a beaucoup arrosé (8/23). Julius Randle (26 points) et Naz Reid (19 points) ont longtemps maintenu leur équipe dans le coup.

Mais Minnesota n'a jamais trouvé la solution devant Jokic. A l'image de la soirée difficile de Rudy Gobert : 4 points et 6 rebonds en 23 minutes.

Nikola Jokic a-t-il déjà tué tout suspense pour le titre de MVP ?

- Donovan Mitchell et les Cleveland Cavaliers ont renversé les Memphis Grizzlies (108-100) ! Malgré la sortie précipitée de Ja Morant (6 points en 7 minutes), gêné par des douleurs au mollet droit, les Grizzlies pensaient filer vers la victoire sous l'impulsion de Jaren Jackson Jr (26 points à 6/23 aux tirs).

Mais dans le dernier quart-temps, Mitchell a clairement refusé de perdre ! Auteur de 14 de ses 30 points dans le money-time, il a sonné la révolte pour renverser la partie. Bien soutenu par Evan Mobley (22 points, 13 rebonds) et Jarrett Allen (16 points), l'ex-joueur du Jazz a permis à Cleveland de retrouver la victoire (9-5).

A l'inverse, les Grizzlies ont enchaîné une 4ème défaite consécutive. Et la formation du Tennessee commence, petit à petit, à sombrer au classement à l'Ouest (4-10).

Donovan Mitchell came up CLUTCH in Cleveland's victory over Memphis: 🕷️ 30 PTS (14 in 4Q)

🕷️ 5 AST

🕷️ 4 3PM@cavs move to 9-5 on the season! pic.twitter.com/N0gVTymHnM — NBA (@NBA) November 16, 2025

Les Pacers coulent...

- Enfin, une autre équipe se trouve en immense difficulté : les Indiana Pacers, avec une nouvelle défaite face aux Toronto Raptors (111-129). Menés dès le début de la partie, les finalistes malheureux de 2025 ont pourtant pu compter sur un bon Pascal Siakam (30 points).

Et même si Andrew Nembhard (22 points) a tenté de le soutenir, ce duo a été isolé dans un collectif à la dérive (et surtout un effectif décimé). En face, les Raptors ont signé un succès collectif avec 7 joueurs à 10 points ou plus.

Même maladroit (3/7), Scottie Barnes (14 points, 11 rebonds et 6 passes décisives) a pesé. Tout comme le trio RJ Barrett (22 points), Jakob Poeltl (22 points, 9 rebonds), Brandon Ingram (19 points). En 8-5, Toronto occupe une surprenante 4ème position à l'Est.

