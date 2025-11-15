🎙️ Quel trade pour Anthony Davis ? Les intérieurs sont-ils tous débiles ?

Comme chaque samedi, Antoine Pimmel, Shaï Mamou et Théophile Haumesser font de leur mieux pour répondre aux nombreuses questions que vous nous avez envoyées. On parle de futures destinations potentielles en NBA pour Anthony Davis, de la gestion des Clippers, de la montée en puissance des fils de et du QI moyen des big men. Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

🎙️ Qui est le Ousmane Dembélé de la NBA ?