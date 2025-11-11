🎙️ Qui est le Ousmane Dembélé de la NBA ?

Deuxième salve de Ce à Quoi il Fallait Répondre dans laquelle Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à toutes vos questions basket. Au menu, on parle de Cade Cunningham, de Yuki Kawamura, de Rob Dillingham, du niveau de la Conférence Ouest et même d'Ousmane Dembélé.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

🎙️ Tyrese Maxey, un futur MVP en puissance ?