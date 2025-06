« Je pense que le ciel est la limite pour nous. On va dans la bonne direction. On a ajouté un jeune joueur futur Hall Of Famer autour duquel on peut construire avec Luka Doncic. Je veux rester à Los Angeles. Je veux y jouer toute ma carrière. J’adore les fans, le climat, le golfe. Et les Lakers sont la meilleure franchise. »

Voilà un homme qui a lu des rumeurs de trade à son sujet et tenait à rappeler à ses dirigeants à quel point il se sent bien là où il est.