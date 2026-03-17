Baisse du nombre du matches, une possibilité grace à l’expansion ?

La baisse du nombre de matches de saison régulière semble une nécessité d’après Steve Kerr, mais beaucoup craignent que cela fasse baisser les revenus de la NBA. Moins de matches, ça veut dire moins de diffusions TV possibles, mais en rajoutant deux franchises, le nombre total de matches va aussi augmenter.

Dans le cadre actuel, la saison NBA est composée de 1 260 matches, avec 82 matches pour 30 équipes. Mais avec le passage à 32 équipes, une remise à plat du calendrier est obligatoire. Il me semble difficile de rajouter des matches pour chaque équipe. Le nombre d’équipes par conférence n’est plus divisible par 3, donc certaines équipes d’une division devraient jouer une fois de plus ou de moins contre les autres. C’est un peu bancal, ce qui n’est pas forcément un problème sur 82 matches, mais il semble logique de refaire le calendrier.

Je vois plusieurs options possibles :

La première : on supprime les divisions. Donc 2 matches (aller + retour) entre chaque franchise + 1 match supplémentaire contre chaque équipe de la conférence. On aura 1 232 matches au total (baisse de moins de 3 %), soit un total de 77 matches par équipe.

Le problème, c’est le nombre impair de matches : certaines équipes joueront plus à domicile que d’autres. On peut rajouter un match de plus par équipe avec des critères locaux : les deux équipes les plus proches s’affrontent une fois de plus. On passe le total à 1 248 matches à diffuser et 78 par équipe.

Une autre option : on fait 4 divisions par conférence (4 équipes par division). On conserve les 77 matches, et là on rajoute une rencontre contre les équipes de la division. Et on retombe à 80 matches, comme dans les années 60. Le nombre total de matches augmente et passe à 1 280.

Une option plus radicale pour la baisse du nombre de matches, c’est matches aller-retour contre tout le monde, puis 4 matches contre les équipes de la division (4 équipes dans chacune). Soit 68 matches par équipe, un total de 1 088 matches. C’est un peu trop radical : 14 % de matches en moins à diffuser.

Une dernière option : on divise la ligue en 4 divisions. On joue toujours les 62 matches + 2 matches contre chaque équipe de la division. On retombe à 76 matches par équipe et un total de 1 216 matches, ce qui me paraît raisonnable. Mais les conférences perdent de l’importance, car on joue des matches supplémentaires seulement contre les équipes de sa division.

Actuellement, le total est a minima suffisant pour les diffuseurs, donc peu d’intérêt à proposer plus de matches. La quantité du produit n’augmentera pas la valeur du lot, mais je pense que la NBA va prendre l’option à 80 matches. Pour dire : on baisse un peu le nombre de matches par équipe, mais pas le total pour les diffuseurs. Perso, j’aime bien l’option à 78 matches avec le match bonus contre un rival, un derby de LA et de NYC en plus, par exemple.

Et tant qu’on y est, une NBA Cup avec élimination directe à 32, ça pourrait être fun.