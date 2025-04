Bam Adebayo promet « beaucoup de changements » au Heat

Miami n'a pas existé contre Cleveland. Ni lundi soir, lors du Game 4, ni sur l'ensemble de la série. Une défaite de 55 points à l'occasion du dernier match, le quatrième plus gros écart de l'Histoire des playoffs alors que le Heat jouait sa saison, et 122 points en cumulé sur les quatre rencontres. Un nouveau record NBA. Les Floridiens sont très loin du compte deux ans après avoir joué les finale NBA. Jimmy Butler n'est plus là et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à South Beach. Bam Adebayo parle déjà de "nombreux changements" pendant l'intersaison.

OK, mais lesquels ? Tyler Herro et lui sont censés devenir les locomotives de l'équipe, à moins qu'ils ne soient échangés contre une superstar. Le Heat n'a pas un grand trésor de guerre pour faire venir un joueur de très haut standing (Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, etc.) mais peut éventuellement viser les All-Stars un cran en dessous (Zach LaVine et compagnie).

Quelques contrats sont plus ou moins faciles à échanger (Duncan Robinson, Terry Rozier, Andrew Wiggins). Bref, il y aura peut-être un remaniement des troupes. Mais il faudra d'abord choisir une direction à prendre.