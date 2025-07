Barbier, dentiste, hôtel : les dettes folles de Malik Beasley

Le premier réflexe de la plupart des gens en apprenant que Malik Beasley était sous le coup d'une enquête pour avoir participé à des paris sportifs sur des rencontres NBA auxquelles il a participé est généralement le même. Ils se demandent pourquoi un joueur professionnel grassement payé (plus de 60 millions de dollars de gains en carrière) peut tomber là-dedans.

Un article du Detroit News est venu un peu éclairer notre lanterne. Beasley a des dettes. Et même si elles peuvent sembler dérisoires pour le commun des mortels en NBA, elles sont suffisamment significatives pour indiquer que le désormais ex-joueur des Pistons a dilapidé tout ou partie de sa fortune.

En plus d'être dans l'oeil du cyclone auprès du FBI, Malik Beasley a effectué plusieurs séjours au tribunal dernièrement. En mars, il a dû s'y présenter pour absence de paiement de son loyer de 14 150 dollars dans l'immeuble huppé The Stott à Detroit. Idem le mois dernier, avec une dette non réglée de pus de 7 000 dollars. En janvier, c'était un barbershop prisé par les stars du côté de Milwaukee qui lui réclamait 26 827 dollars pour défaut de règlement de prestations entre 2022 et 2024. Toujours en janvier, c'est un dentiste du Minnesota qui a attaqué Beasley parce qu'il n'avait pas réglé les 34 000 dollars qu'il lui devait.

Ces montants sont normalement parfaitement anecdotiques pour des joueurs NBA, mais on imagine que Malik Beasley n'a plus cet argent en banque et que cela pourrait l'avoir poussé - si sa culpabilité est prouvée - à participer à des paris sportifs de manière problématique et surtout totalement interdite.

Malik Beasley soupçonné d'avoir parié sur ses matches, il risque très gros