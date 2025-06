Malik Beasley soupçonné d’avoir parié sur ses matches, il risque très gros…

Malik Beasley était en train de négocier un nouveau contrat de trois ans avec les Pistons, au sortir d'une saison où il a explosé les compteurs en termes de production à trois points. Pourtant, on pourrait ne plus revoir l'ancien arrière des Lakers et des Nuggets en NBA. D'après Shams Charania d'ESPN, Beasley est sous le coup d'une enquête pour une suspicion de participation à des paris sur des matches NBA, notamment sur des objectifs à atteindre sur certains aspects du jeu dans des rencontres auxquelles il a participé... Si les faits sont avérés, comme pour Jontay Porter, Malik Beasley risque même la prison.

Malik Beasley s'apprêtait à être l'un des free agents les plus convoités du marché.