Ben Simmons donne son favori pour le DPOY

Il fut un temps où Ben Simmons était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs (et joueurs) de la ligue. Les blessures ont eu raison de cette étiquette, et peut-être même de sa carrière, mais l'Australien s'y connait toujours dans le domaine. Et quand on lui demande son candidat préféré pour le DPOY, il opte pour un compatriote. En l'occurrence Dyson Daniels.

"Il tue tout le monde. Il est partout et c'est lui le DPOY selon moi. C'est dur de ne pas lui donner. Il est partout, il a de bonnes mains et il défend sur tout le monde."

Et vous, votre préférence ?