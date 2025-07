Ben Simmons, quatre équipes très intéressées

Laissé libre par les Nets en février, Ben Simmons n’a pas vraiment convaincu et réussi à s’imposer aux Los Angeles Clippers. Désormais libre, il continue pourtant de susciter l’intérêt de quelques équipes.

D’après l’insider Marc Stein de The Stein line, quatre équipes seraient sur les rangs. On en connaissait déjà deux : les Sacramento Kings et les New York Knicks. Il faut donc en ajouter deux autres selon Marc Stein. Il s’agit des Boston Celtics et des Phoenix Suns.

Reste à savoir ce que Ben Simmons pourrait concrètement leur apporter. Joueur hyper talentueux, il était considéré comme l’une des jeunes stars les plus prometteuses à son arrivée en NBA. Mais après avoir été le Rookie of the Year en 2018 et participé à trois All-Star Games, quelque chose s’est cassé.

Entre les critiques, y compris de son coach Doc Rivers, de ses playoffs 2021 et sa blessure au dos la saison suivante, son niveau a considérablement chuté. Et à LA, où il avait signé pour un an et 1,08 million, il n’a joué que 16 minutes par match, pour 2,9 pts, 3,8 rbds et 3,1 pds. Loin de son impact pré-2021, et en-deça des 6,2 pts, 5,2 rbds et 6,9 pds en 24 minutes qu’il cumulait aux Nets en début de saison dernière.

Un niveau que les Knicks, Kings, Celtics et Suns espèrent donc que Ben Simmons retrouvera.