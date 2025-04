Buddy Hield magnifiquement chambré par Steve Kerr après avoir snobé Stephen Curry

Lors d’un temps-mort, Steve Kerr a reproché à Buddy Hield de ne pas avoir servi Stephen Curry, ouvert à trois-points. Mais il ne l’a pas fait de manière agressive, loin de là. Le coach des Golden State Warriors l’a fait, avec plein d’humour et d’affection.

Plutôt que d’engueuler son joueur, il a refait les présentations :

« Buddy, voici Stephen Curry. Steph, voici Buddy Hield. Je veux que vous fassiez connaissance. Dis bonjour à Steph, c’est le plus grand shooteur au monde. Il était démarqué. »

"I want you guys to meet each other. Buddy, say hello to Steph. He's the greatest shooter in the world, wide open."

