Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Hornets : 124-100

Bulls @ Cavs : 113-135

Wizards @ Pacers : 98-104

Hawks @ Magic : 112-119

Pelicans @ Nets : 114-119

Celtics @ Knicks : 119-117, après prolongation

Timberwolves @ Bucks : 103-110

Lakers @ Thunder : 120-136

Warriors @ Suns : 133-95

Spurs @ Clippers : 117-122

Michael Malone viré par les Denver Nuggets !!!

- Après trois victoires sereines contre les Knicks plus tôt dans la saison, Boston a enfin eu un peu de résistance de la part de New York. L'issue n'a pas été différente, avec un succès en prolongation pour les Celtics, mais le public en a au moins eu un peu pour son argent. Kristaps Porzingis a été clutch devant son ancien public avec un panier à 3 points pour donner l'avantage à son équipe à 40 secondes de l'overtime et a fini avec 34 points au compteur, sur 8 paniers primés. Les Knicks s'en seraient peut-être sortis avec une jolie victoire si Jayson Tatum (32 pts) n'avait pas lui aussi marqué à 3 points pour égaliser à moins de 3 secondes de la fin du 4e quart-temps.

KRISTAPS PORZINGIS GIVES BOSTON THE LEAD. HE HAS 8 THREES TONIGHT. 16.7 left in overtime on TNT 🍿 pic.twitter.com/fxKV7viQhv — NBA (@NBA) April 9, 2025

- Le craquage de la nuit est à mettre à la décharge des Timberwolves sur le parquet de Milwaukee. Alors qu'ils menaient de 24 points dans le 4e quart-temps et à moins de 10 minutes de la fin, les joueurs de Chris Finch se sont effondrés et ont subi le plus gros comeback dans un 4e quart-temps depuis 1996, l'année où la NBA a commencé le système de tracking en play-by-play. Giannis Antetokounmpo, encore en triple-double (23 pts, 13 rbds, 10 asts) et ses coéquipiers ont passé un 23-0 pour égaliser à 95-95 à 3:30 de la fin. Etourdissant ! A noter encore le bon match en sortie de banc de Kevin Porter Jr (21 pts, 5 asts, 5 stls), qui est vraiment une bonne recrue pour les Bucks.

- L'autre craquage est à répartir entre les Lakers, Luka Doncic et les arbitres du choc entre Los Angeles et OKC. Alors que la rencontre était serrée et que Doncic venait de marquer son 23e point de la soirée, le Slovène a reçu une deuxième faute technique pour une interaction avec un fan en se replaçant, ce que l'un des officiels semble avoir pris pour lui... Après l'éjection de Luka, les Lakers ont pris un bouillon d'enfer (29-12) et ne s'en sont jamais remis. Shai Gilgeous-Alexander (42 pts) et Jalen Williams (26 pts) ont été bien aidés par l'activité d'Isaiah Hartenstein (8 pts, 15 rbds, 4 asts) pour établir le meilleur bilan de l'histoire du Thunder en NBA.

Les Lakers seront à Dallas vendredi pour le premier retour de Doncic sur ses anciennes terres.

- La défense des Suns, c'est toujours la fête du slip dans cette fin de saison. Phoenix a été oblitéré par Golden State, qui menait déjà de 26 points à la pause. Les Warriors ont vite fait tourner et ont tout de même pu marquer plus de 130 points, sans en encaisser 100. Stephen Curry (25 pts) a bien rebondi après son match loupé face à Houston.

- Les Clippers ont ravi la 4e place de l'Ouest à Denver en profitant du drama chez les Nuggets et, surtout, en surfant sur leur magnifique forme du moment. Los Angeles a dominé San Antonio, avec un nouveau double-double croquant gourmand pour Ivica Zubac (24 pts, 20 rbds), 25 points pour Norman Powell et un double-double points/passes pour James Harden (21 pts, 11 asts). Stephon Castle (19 pts, 8 asts) a un peu plus verrouillé son titre de Rookie of the Year.

- Les Grizzlies ont poursuivi leur série de victoires en allant logiquement s'imposer à Charlotte. Malheureusement, ce qui a le plus marqué dans ce match, c'est la terrible blessure du rookie Jaylen Wells. Mal retombé après un dunk et une faute flagrante de KJ Simpson, l'arrière de Memphis est resté de longues minutes au sol avant d'être pris en charge et évacué sur une civière. On a craint le pire, mais les nouvelles sont rassurantes pour Wells qui, pour l'heure, souffre d'une fracture du poignet, mais a des sensations dans ses extrémités et est conscient. Il a même fait poster un message "Go Grizzlies" sur ses réseaux avec une photo de lui en soins. Ja Morant, meilleur marqueur de son équipe (28 pts) a lui proposé une nouvelle célébration, avec cette fois un lancer de grenade vers la foule...

- Les Cavs ont validé leur 1e place à l'Est avec une victoire sereine contre l'équipe B des Bulls. Chicago a joué sans ses cinq meilleurs scoreurs (White, Vucevic et Giddey notamment). Darius Garland (28 pts), Evan Mobley (21 pts, 11 rbds, 7 asts) ont fait le job en l'absence de Donovan Mitchell.

- Malgré les 20 points, 12 rebonds et 3 contres d'Alex Sarr, et un très gros début de match (35-21), les Wizards n'ont pas pu empêcher Indiana de glaner une cinquième victoire de suite. Pascal Siakam (24 pts, 10 rbds) et Tyrese Haliburton (22 pts) ont été les moteurs des Pacers, comme très souvent.

- Orlando a fait un grand pas vers la 7e place et l'avantage du terrain au play-in, en dominant les Hawks à la maison. Paolo Banchero (33 pts, 10 rbds) a été un problème impossible à résoudre pour Atlanta. Onyeka Okongwu (30 pts) avait pourtant égalé son record en NBA pour épauler Trae Young (28 pts, 10 rbds). Zaccharie Risacher n'a joué que 16 minutes, pour 8 points à 2/3 à 3 points, Quin Snyder misant davantage sur son banc. C'est la 4e défaite en 5 matches pour les Hawks, 8e.

- Les Nets ont battu les Pelicans. Vu le casting des deux côtés, on va s'en tenir à ce résultat.