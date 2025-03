Cette équipe n’aurait pas dû perdre …

J'écoutais ce week-end un podcast dans lequel vous répondiez à des questions d'internautes. La question posée, que j'ai trouvé super intéressante était : quelle série de play-off, récente ou plus ancienne, vous n'acceptez toujours pas le résultat final ?

Non pas parce que la défaite avait été celle de votre équipe de cœur mais seulement et uniquement seulement, car cette défaite avait été improbable en regardant le niveau de jeu sur la série et la différence de niveau entre les 2 équipes. La victoire aurait été acquise (cela reste assez subjectif) sur des circonstances particulières.

Bon en football, ça arrive, des poteaux capricieux, un terrain boueux en 16ème de finale de coupe de France un samedi après-midi à Berrenoy-les--Alouettes (je n'ai pas vérifié si cela existait, désolé si c'est le cas). Mais sur une série en 7 matchs, est-ce vraiment possible ?

Bref dans vos réponses, vous avez cité des matchs récents ou plus anciens, mais aucun qui ne m'avaient particulièrement marqué.

Et selon moi, la série ultime qui répond le mieux à cette question ce sont les finales NBA entre les WARRIORS et les RAPTORS . Je vous avoue que je l'ai encore en travers de la gorge, le three-peat etc. Soyons réaliste : avec Kevin Durant et Klay Thompson non blessés, les Raptors n'auraient toujours pas de bannière accrochée, non ?

Vous avez une autre série qui vous garde ce goût amer en bouche ?